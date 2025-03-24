В британской армии критикуют план с миротворцами для Украины

Один из собеседников издания назвал „политическим театром“ предложения Стармера по созданию „коалиции желающих“, куда должны войти страны, готовые выступить гарантами безопасности Украины.
„Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше, а больше - о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования в Украине“, - сказал он.
Другой источник отметил, что инициативу Стармера не поддерживают ни Россия, ни США, а переговоры о создании коалиции осложняются тем, что „никто не знает, в чем заключается миссия“.
Мандат предлагаемой миссии неясен
„Что должны делать международные силы численностью 10 000 человек, базирующиеся на западе страны более чем в 400 км от линии фронта? Она (коалиция) не может защитить даже саму себя. В чем заключается миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как она управляется, снабжается и размещается? Как долго она там находится и почему? Никто не знает“, - цитирует The Telegraph собеседника в британской армии.
В феврале Кир Стармер заявлял, что Великобритания готова отправить британских миротворцев в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности для этой страны. Возможность отправки миротворцев в Украину обсуждают и власти Франции.
Со своей стороны лондонская The Times, ссылаясь на источники писала, что Лондон теперь рассматривает возможность отправки истребителей Eurofighter Typhoon, а не сухопутных войск, чтобы обеспечить соблюдение возможного соглашения о прекращении огня в Украине.