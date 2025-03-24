В британской армии критикуют план с миротворцами для Украины

Один из собеседников издания назвал „политическим театром“ предложения Стармера по созданию „коалиции желающих“, куда должны войти страны, готовые выступить гарантами безопасности Украины.

„Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше, а больше - о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования в Украине“, - сказал он.

Другой источник отметил, что инициативу Стармера не поддерживают ни Россия, ни США, а переговоры о создании коалиции осложняются тем, что „никто не знает, в чем заключается миссия“.

Мандат предлагаемой миссии неясен