В Британии проходят торжества к 80-летию Победы во Второй мировой войне. В параде в Лондоне приняли участие украинские военные

Начало торжествам в понедельник положил бой Биг-Бена ровно в полдень.
Британский актер Тимоти Сполл зачитал знаменитую победную речь Уинстона Черчилля, произнесенную им по радио 8 мая 1945 года.
По центру Лондона — от Парламентской площади к Букингемскому дворцу — прошла военная процессия, в которой приняли участие более 1300 человек. Ее возглавил ветеран Второй мировой войны, 100-летний Алан Кеннет.
За процессией наблюдали король Карл III, его жена Камилла и принц Уэльский Уильям со всей семьей — супругой Кейт, принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.
В военном шествии также приняли участие украинские военные. По их словам, это большая честь, а сама годовщина победы должна послужить напоминанием о том, как драгоценен мир и как важно его защищать.
Во второй половине дня королевская чета примет на чаепитие в Букингемском дворце около 50 ветеранов с их семьями и других представителей военного поколения.
Среди них, скорее всего, будет Бернард Морган. Ему 101 год.
Бернард находился в Германии, когда 6-го мая получил известие о том, что война в Европе вот-вот закончится. Но как офицер разведывательного подразделения, он подписал Акт о секретности и не мог поделиться этой радостной новостью со своими сослуживцами в течение нескольких дней.
По всей стране запланированы общественные мероприятия и уличные праздники. Одно из них пройдет на борту крейсера HMS Belfast, который произвел несколько первых выстрелов в день высадки союзников в Нормандии (День Д) в 1944 году.
80 лет назад, 8 мая 1945 года, в Лондоне тоже, как и сейчас, была отличная погода. По всему городу экспромтом возникали народные гуляния и проходили мини-парады.
С балкона Букингемского дворца британцев в День победы приветствовали премьер-министр Уинстон Черчилль, король Георг VI, королева-мать Елизавета, и их дочери — принцессы Маргарет и Елизавета (будущая королева Елизавета II). Примечательно, что в центре королевская чета поставила Черчилля, подчеркивая таким образом его роль в победе союзников над нацистской Германией.
Рут Борн сегодня 98 лет. В годы войны она работала в Правительственной школе кодов и шифров Блетчли-парк (сегодня — Центр правительственной связи GCHQ), где взламывала немецкие коды.
Она вспоминает, что 8 мая 1945 года воздух в Британии был буквально наэлектризован.
„Немногие легли спать той ночью“, — вспоминает Рут.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил ветеранов за „бескорыстную преданность“ общему делу победы. Он подчеркнул, что это была общая победа, „победа добра над ненавистью, тиранией и злом“.
„День Победы — это возможность еще раз признать, что наш долг перед теми, кто этого добился, — неоплатный“, — заявил премьер-министр в открытом письме ветеранам.
По данным ряда источников, включая Национальное бюро статистики Великобритании и исторические общества, на 2024 год в Британии остаются около 70 тысяч человек, переживших Вторую мировую войну (не только ветераны). Всем им от 95 до 112 лет.
Новое поколение британцев к празднику готово. Многие семьи еще с вечера заняли позиции вдоль маршрута военного шествия — с раскладными стульями, одеялами и термосами с чаем.
И еще немного праздничного Лондона. По традиции, в городе и на мемориалах в других городах много маков. И хотя изначально они ассоциировались с Первой мировой войной, но уже давно стали символом памяти воинов, павших в обеих мировых войнах.