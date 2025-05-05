В Британии проходят торжества к 80-летию Победы во Второй мировой войне. В параде в Лондоне приняли участие украинские военные

В военном шествии также приняли участие украинские военные. По их словам, это большая честь, а сама годовщина победы должна послужить напоминанием о том, как драгоценен мир и как важно его защищать.

За процессией наблюдали король Карл III , его жена Камилла и принц Уэльский Уильям со всей семьей — супругой Кейт, принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

По центру Лондона — от Парламентской площади к Букингемскому дворцу — прошла военная процессия, в которой приняли участие более 1300 человек. Ее возглавил ветеран Второй мировой войны, 100-летний Алан Кеннет.

Во второй половине дня королевская чета примет на чаепитие в Букингемском дворце около 50 ветеранов с их семьями и других представителей военного поколения.

Среди них, скорее всего, будет Бернард Морган. Ему 101 год.

Бернард находился в Германии, когда 6-го мая получил известие о том, что война в Европе вот-вот закончится. Но как офицер разведывательного подразделения, он подписал Акт о секретности и не мог поделиться этой радостной новостью со своими сослуживцами в течение нескольких дней.