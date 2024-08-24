В Британии подготовились к смерти кота Ларри с Даунинг-стрит

„Он пережил множество мышей и видел, как уходили в отставку пять премьер-министров“, - такими словами британская газета The Times пишет о коте-мышелове Ларри (Larry the Cat), живущем в резиденции главы правительства Соединенного Королевства. Как сообщает издание в пятницу, 23 августа, поскольку всеобщий любимец достиг преклонного возраста в 17 лет, на Даунинг-стрит подготовили все, чтобы в случае его смерти сообщить об этом „благодарному народу“ через СМИ.
В частности, пресс-служба отобрала на этот случай фотографии Ларри на Даунинг-стрит. Они хранятся в специальной папке в компьютерной системе резиденции премьера, пишет The Times. Кроме того, был подготовлен некролог, который опубликуют „в тот печальный день, когда он (кот Ларри. - Ред.) покинет нас“, цитирует газета источник в правительстве.