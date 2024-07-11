В Британии из арбалета убиты две дочери и жена комментатора Би-би-си

61-летняя Кэрол Хант и ее дочери — 28-летняя Ханна и 25-летняя Луиза были обнаружены с тяжелыми ранениями в своем доме во вторник вечером, сообщает полиция. Все трое скончались на месте происшествия.

Вскоре после того, как стало известно об убийстве, полиция начала поиск 26-летнего Кайла Клиффорда.

По данным правоохранительных органов во время нападения этот человек мог использовать не только арбалет, но и другое оружие.

Сначала полиция обратилась к Клиффорду с просьбой связаться с ее сотрудниками, а в среду вечером подозреваемый был обнаружен на территории кладбища в одном из районов Лондона.