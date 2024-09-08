2024.09.08 16:00

В Бразилии прошли протесты против блокировки соцсети Х

 
Deutsche welle
Brazilija, protestai
Brazilija, protestai
ФОТО: AFP/Scanpix

Около 45 000 человек потребовали отстранения судьи Верховного суда, который распорядился заблокировать соцсеть Х в Бразилии.

Десятки тысяч человек собрались в бразильском Сан-Паулу и других городах страны в день ее независимости, в субботу, 7 сентября, чтобы выразить протест против блокировки социальной сети Х на ее территории.

По оценкам Университета Сан-Паулу, в акции по призыву бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приняли участие около 45 000 человек В частности, они потребовали отставки судьи Федерального верховного суда (ФВС) Алешандре де Мораэса, который распорядился заблокировать в стране соцсеть Х Илона Маска.

Сообщается, что участники митинга несли плакаты с надписями „Демократия“ и „Свобода“, а бывший глава государства Болсонару заявил: „Мы остановим тех, кто выходит за рамки нашей конституции“. Таким образом, он присоединился к требованию об отставке Мораэса.

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Источник
Deutsche welle
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