В больнице Львова после покушения умерла политик Ирина Фарион

Об этом поздно вечером в пятницу сообщили местные власти. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий написал, что несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. „Искренние соболезнования родным, близким и ученикам“, - написал Козицкий в телеграм-канале.
Мэр Львова Андрей Садовой также выразил соболезнования семье и близким. „Убийцу нужно найти. Заказчик тоже должен быть известен и понести полную ответственность“, - добавил Садовой.
Покушение произошло в пятницу около половины восьмого вечера на улице неподалёку от дома, где живёт Фарион. Преступник выстрелил из пистолета ей в голову. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали. Отмечалось, что она в глубокой коме.
Первыми о покушении сообщили депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич и журналистка Марта Олиярник.
Львовская полиция позднее подтвердила инцидент, не назвав имени политика. По заявлению полицейских, стрелку удалось скрыться, его разыскивают.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для установления обстоятельств преступления задействованы все необходимые силы Национальной полиции и СБУ. „Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения, и каждый, кто причастен к нападению, должен понести полную ответственность“, - подчеркнул Зеленский.
Игорь Зинкевич сообщил, что свидетели описали нападавшего: это был мужчина, он был в перчатках, оружие было без глушителя.
Ирине Фарион было 60 лет. Она филолог-языковед, в 2012-2014 годах была депутатом Верховной рады Украины, член Всеукраинского объединения „Свобода“. Была известна своей жёсткой позицией в отношении главенства в Украине украинского языка и требованиями свести к минимуму употребление в Украине русского как „языка оккупантов“.
В России в отношении Фарион в 2015 году открыли уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства из-за призывов к репрессиям в отношении русских в Украине. В Украине в отношении Фарион в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальности, а также оскорблении чести и достоинства и нарушении тайны переписки.