В Боливии провалилась попытка переворота — военные отступили от президентского дворца

В среду вечером войска заблокировали входы на площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Бронетехника и солдаты заняли позиции на площади.

„Необходимо, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота ради демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки переворота снова унесли жизни боливийцев“, — обратился президент к гражданам страны.

Ранее президент Боливии Луис Арсе призывал жителей страны выступить против „государственного переворота“, после того как военные попытались взять штурмом Большой дом народа в столице Ла-Пасе, где расположена президентская резиденция.

„Я приказываю, чтобы весь личный состав, мобилизованный на улицах, вернулся в свои части, — сказал новый командующий. — Мы призываем не проливать кровь наших солдат“.

Президент позднее сообщил, что привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новым командующим стал Хосе Уилсон Санчес Веласкес. Он отдал военным приказ отступить от дворца.

„Вооруженные силы намерены перестроить демократию, сделать ее настоящей демократией, а не той, которой управляют одни и те же люди на протяжении 30-40 лет“, — говорил Суньига, стоя у президентского дворца в окружении солдат и восьми танков.

Руководил штурмом генерал Хуан Хосе Суньига — только что отправленный в отставку командующий боливийской армией. Он заявил, что цель военных — восстановление демократии в стране. Генерал также пообещал освободить из тюрем политзаключенных.

Министр обороны Эдмундо Новилло объявил, что „теперь все под контролем“. Окруженный новыми военными руководителями, назначенными президентом, Новилло заявил, что в стране произошел „неудавшийся переворот“, пишет AP.

„Какова была цель этой группы? Целью было свергнуть демократически избранную власть“, — заявил журналистам министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо, объявляя об арестах.

После этого военные начали покидать площадь Мурильо. Площадь взяла под свой контроль полиция, пишет Reuters.

Слухи о том, что генерал Суньига находится на грани оставки, появились во вторник, сообщает агентство AFP.

В понедельник он выступил по телевидению и заявил, что арестует бывшего президента Эво Моралеса, если тот снова соберется баллотироваться на выборах в 2025 году.

Моралес стал первым в истории страны этническим индейцем, занявшим должность президента. Он был вынужден уйти в отставку в начале своего четвертого срока на фоне протестов из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.

Комментируя действия военных, Моралес написал в соцсети X, что „назревает государственный переворот“, и призвал к „мобилизации в защиту демократии“.