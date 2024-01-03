В Бейруте убит замглавы политбюро ХАМАС

В результате взрыва, произошедшего в южном пригороде Бейрута Дахия во вторник, 2 января, погиб заместитель главы политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Салех аль-Арури. Пригород Дахия контролирует ливанская группировка "Хезболлах". О гибели 57-летнего аль-Арури и двух его соратников сообщил, в частности, арабский телеканал Al Arabiya. По его данным, взрыв стал следствием удара израильского беспилотника в опорном пункте ХАМАС. В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen уточняет, что израильский беспилотник атаковал офис ХАМАС тремя ракетами. ХАМАС подтвердил гибель аль-Арури. Армия Ливана стянула дополнительные силы к месту взрыва.

Аль-Арури являлся вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе. Долгое время он рассматривался израильскими спецслужбами в качестве объекта для ликвидации. Еще до атаки ХАМАС на Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Аль-Арури "прекрасно знает, почему он и его друзья должны скрываться".