В Берлине запретили символы России у советских памятников

В связи с отмечаемым 8-9 мая окончанием Второй мировой войны в Европе полиция Берлина запретила российскую символику возле советских памятников в городе и окрестностях. В эти дни на территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде и в непосредственной близости от них запрещены российские флаги, георгиевские ленточки, униформы, ордена, военные и маршевые песни, а также символы, прославляющие войну России против Украины, в том числе символ Z, говорится в полицейском предписании, обнародованном вечером в среду, 7 мая.