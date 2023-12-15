В Берлине задержаны члены палестинской группировки ХАМАС

В Германии и Нидерландах задержаны четыре члена палестинской террористической группировки ХАМАС, искавшие подземный тайник с оружием для совершения терактов. Три задержания были произведены в Берлине, еще одно - в Роттердаме, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 14 декабря. Как отметило ведомство, оружие предполагалось доставить в Берлин и держать его наготове на случай нападений на еврейские объекты в Европе.

Всех четверых официально подозревают в принадлежности к иностранной террористической группировке. Конкретных планов нападения у них не было. По сведениям Федеральной прокуратуры, они уже многие годы являются членами ХАМАС, участвовали в акциях этой группировки за границей и поддерживали тесные связи с руководством военного крыла ХАМАС.

Тайник с оружием был оборудован в прошлые годы