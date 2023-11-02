В Берлине требуют ответа мусульман на антисемитские акции

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что безопасность Израиля является государственной доктриной Германии. В опубликованном вечером в среду, 1 ноября, видео он высказался против антисемитизма и ненависти к Израилю, а также резко раскритиковал антисемитские тенденции среди немецких мусульман, правых экстремистов и левых активистов. Почти 10-минутный ролик, размещенный в соцсетях федерального министерства экономики и защиты климата утром 2 ноября уже набрал около 5 млн просмотров и 7 тысяч репостов.

"Еврейские общины предостерегают своих членов от посещения некоторых мест ради собственной безопасности, и это происходит здесь, в Германии, спустя почти 80 лет после Холокоста", - указал он. При этом основание Государства Израиль после преступлений немецкого нацизма являлось обещанием защиты евреев, и Германия взяла на себя обязательство по его выполнению, напомнил вице-канцлер. Фраза о том, что безопасность Израиля является государственной доктриной Германии никогда не являлась пустыми словами и не должна ими становиться, подчеркнул он.