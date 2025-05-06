В Берлине прошли проводы канцлера Шольца

В Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок в понедельник, 5 мая, прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Выступая с речью в ходе традиционных проводов „Большая вечерняя заря“ (Der Große Zapfenstreich) Шольц призвал к единству и сохранению демократических ценностей. По его словам, смена правительства, которая состоится 6 мая, „является проявлением демократической нормы“.

Шольц о времени на посту канцлера: „Честь всей моей жизни“

Олаф Шольц подчеркнул, что „цивилизованная, коллегиальная и достойная“ передача власти, как это происходит в Германии, „вовсе не само собой разумеющееся“. Поэтому так важно защищать „цивилизованное обращение между демократами“, ведь оно „ценно“, отметил уходящий канцлер. „В демократии должности всегда предоставляются лишь на время. Это и отличает нас от автократий по всему миру“, - указал Шольц.