В Берлине прошли проводы канцлера Шольца

В Берлине во дворе военного комплекса Бендлерблок в понедельник, 5 мая, прошла торжественная церемония прощания с покидающим пост канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Выступая с речью в ходе традиционных проводов „Большая вечерняя заря“ (Der Große Zapfenstreich) Шольц призвал к единству и сохранению демократических ценностей. По его словам, смена правительства, которая состоится 6 мая, „является проявлением демократической нормы“.
Шольц о времени на посту канцлера: „Честь всей моей жизни“
Олаф Шольц подчеркнул, что „цивилизованная, коллегиальная и достойная“ передача власти, как это происходит в Германии, „вовсе не само собой разумеющееся“. Поэтому так важно защищать „цивилизованное обращение между демократами“, ведь оно „ценно“, отметил уходящий канцлер. „В демократии должности всегда предоставляются лишь на время. Это и отличает нас от автократий по всему миру“, - указал Шольц.
Фридриху Мерцу (Friedrich Merz), который должен занять пост канцлера, Шольц пожелал „много успеха, удачи и легкой руки“. Завершая речь, Шольц отметил: „Служить Германии в качестве ее федерального канцлера - это была и остается честь всей моей жизни“.
В церемонии в Бендлерблоке приняли участие около 300 солдат и офицеров. Среди гостей присутствовали, в том числе, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и будущий канцлер Фридрих Мерц. В ходе мероприятия оркестр бундесвера традиционно исполнил три композиции по выбору уходящего канцлера. Олаф Шольц выбрал для своих проводов классику разных эпох - In My Life группы Beatles, отрывок из одного из концертов Баха и песню Respect Ареты Франклин.
Высшая дань уважения Олафу Шольцу
Военный церемониальный акт проводов „Большая вечерняя заря“ считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Помимо федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их ухода с постов. Традиция восходит к XVI веку. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы.