В Берлине прошел антивоенный марш россиян

В центре Берлина в воскресенье, 17 ноября, состоялась антивоенная акция российской оппозиции. Участники марша, организованного под лозунгами „Нет - Путину!“, „Нет - войне в Украине!“, „Свободу политзаключенным!“, начали шествие от площади Потсдамерплац в 14.20 (16.20 мск).

Колонна демонстрантов к началу шествия растянулась на 50-70 метров и насчитывала несколько тысяч человек, передает корреспондент DW. Ее возглавили Юлия Навальная, Владимир-Кара-Мурза и Илья Яшин, в первом ряду был растянут баннер No Putin No war. Яшин в ходе выступления перед собравшимися подчеркнул, что президента РФ не нужно ассоциировать со всей Россией, а также призвал судить Путина.