В Берлине начался антивоенный марш россиян

Маршрут согласован с властями

Ожидается, что демонстранты пройдут через бывший контрольно-пропускной пункт „Чарли“ на Фридрихштрассе, площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, в котором среди прочего находится здание бундестага. Маршрут акции согласован с полицией.

В ряде стран мира в этот же день прошли акции в поддержку берлинского антивоенного марша. В Австралии демонстрации состоялись в Мельбурне и Аделаиде, в США - в Сан-Франциско. Кроме того, сообщается об акциях в Новой Зеландии и Японии.