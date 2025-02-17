В Белом доме сочли "близоруким" отказ Зеленского от сделки

В свою очередь один действующий и один бывший высокопоставленные чиновники Украины, знакомые с ходом переговоров, заявили AP, что предлагавшееся Трампом соглашение не содержало никаких конкретных гарантий безопасности в обмен на украинские природные ресурсы. При этом бывший украинский чиновник назвал договор „колониальным соглашением“.

Зеленский заблокировал сделку с США

Ранее Зеленский заявил на Мюнхенской конференции о безопасности, что отказался одобрить предложенную США сделку о помощи в обмен на природные ресурсы Украины. „Я не позволил министрам подписать соглашение, потому что оно не готово. На мой взгляд, оно нас не защищает. Оно не готово защищать нас, наши интересы“, - пояснил он. Зеленский указал, что в документе юридически не закреплены конкретные гарантии безопасности Украине.