В Белом доме сочли "близоруким" отказ Зеленского от сделки

В администрации США критикуют отказ Киева заключить сделку по природным ресурсам, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон считает „близоруким“ решение президента Украины Владимира Зеленского, отклонившего предложение Трампа, сообщает в понедельник, 17 февраля, AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Белый дом: Сделка позволила бы США вернуть вложенные в Украину деньги
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайн Хьюз отметил в интервью агентству, что США „устали“ передавать все новую помощь Киеву, при этом сделка по добыче полезных ископаемых была „прекрасной возможностью, которую администрация Трампа предоставила Украине“. Она бы позволила американским налогоплательщикам „вернуть“ вложенные в Украину деньги.
По словам Хьюза, Белый дом считает „обязывающие экономические связи с Соединенными Штатами лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира“. Он также призвал власти Украины „признать это“.
В свою очередь один действующий и один бывший высокопоставленные чиновники Украины, знакомые с ходом переговоров, заявили AP, что предлагавшееся Трампом соглашение не содержало никаких конкретных гарантий безопасности в обмен на украинские природные ресурсы. При этом бывший украинский чиновник назвал договор „колониальным соглашением“.
Зеленский заблокировал сделку с США
Ранее Зеленский заявил на Мюнхенской конференции о безопасности, что отказался одобрить предложенную США сделку о помощи в обмен на природные ресурсы Украины. „Я не позволил министрам подписать соглашение, потому что оно не готово. На мой взгляд, оно нас не защищает. Оно не готово защищать нас, наши интересы“, - пояснил он. Зеленский указал, что в документе юридически не закреплены конкретные гарантии безопасности Украине.
„Он не в наших интересах сегодня, не в интересах суверенной Украины“, - подытожил президент, добавив, что „эти ресурсы - не мои, а нашего народа“. „Я гарант того, что эти ресурсы будут там для наших детей“, - заявил он.
Ранее канал NBC News сообщил, что в составленной сделке администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении развязанной Москвой войны. Это подтвердили и собеседники агентства Reuters.