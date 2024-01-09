В Белом доме обсудили поставки современного оружия Киеву

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США в понедельник, 8 января, провели встречу с представителями американской оборонной промышленности. Темой встречи стала перспектива доступа Украины к передовым американским военным технологиям, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Разговор шел о ряде систем, в том числе беспилотниках, а также о борьбе с беспилотниками противника, и затрагивал проблему разминирования", - заявил журналистам один из участников встречи.

Помимо членов Совета по национальной безопасности в мероприятии приняли участие представители компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые специализируются в том числе на оборонных компьютерных системах, а также Skydio, которые производят дроны и средства борьбы с ними.