В Белграде автомобиль въехал в толпу на акции протеста

На очередной акции протеста в сербской столице Белграде в субботу, 15 марта, водитель автомобиля BMW сбил трех человек в городском районе Жарково. На опубликованной местным изданием Blic видеозаписи инцидента видно, что водитель въезжает в людей, когда они идут по улице, после чего пытается скрыться с места происшествия.

„Полиция быстро обнаружила и задержала 50-летнего водителя автомобиля, при задержании он оказал активное сопротивление“, - говорится в сообщении. Все трое пострадавших госпитализировали, они получили легкие травмы, сообщили в МВД Сербии.

Обрушение кровли вокзала в городе Нови-Сад