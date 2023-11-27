В Бельгии закрылись около 30 школ из-за угроз о бомбах

"Многие объекты уже проверены или проверяются в настоящее время. До конца дня будет проведена новая оценка ситуации", - сообщило WBE на своем сайте. Ведомство обосновало закрытие школ соблюдением строгих мер предосторожности.

В начале ноября в Валлонии были эвакуированы две школы из-за аналогичных угроз, взрывных устройств впоследствии обнаружено не было. Во Франции с начала учебного года в сентябре по середину ноября школами было получено около 800 таких сообщений, ни одна угроза не подтвердилась. Угрозы школам, аэропортам, а также туристическим объектам во Франции участились после исламистского нападения на учителя в Аррасе 13 октября.