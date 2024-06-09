2024.06.09 16:30

В Бельгии проходят парламентские выборы

 
Deutsche Welle
Ar galiu užeiti? Briuselis, Virginijus Sinkevičius
Ar galiu užeiti? Briuselis, Virginijus Sinkevičius

В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент выбирают депутатов национального парламента. Правящая коалиция во главе с премьером де Кро может лишиться большинства.

В Бельгии в воскресенье, 9 июня, одновременно с выборами в Европарламент проходят выборы депутатов национального парламента. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 16.00. Первые прогнозы ожидаются сразу после их закрытия. В отличие от Германии, в Бельгии избиратели обязаны участвовать в голосовании.

Помимо национального парламента, бельгийцы избирают и региональные законодательные органы. На федеральном уровне правящая коалиция во главе с премьер-министром Александером де Кро может лишиться большинства. В коалицию входят социал-демократы, „зеленые“, либералы и христианские демократы.

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Источник
Deutsche Welle
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