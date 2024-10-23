В Беларуси выборы президента назначены на 26 января

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко назвал дату 25 января оптимальной и соответствующей Конституции и Избирательному кодексу. По закону выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025.

Наблюдатели полагают, что Лукашенко решил провести выборы зимой, чтобы затруднить протестные акции оппозиции. Предыдущие выборы президента, состоявшиеся в августе 2020 года, сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю Беларуси. Участники протестных акций выступили против Лукашенко, который, по данным ЦИК, переизбрался на очередной президентский срок.

Массовые протесты в Беларуси