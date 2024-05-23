В Беларуси назначен новый начальник Генштаба ВС страны

В декабре 2023 года Павел Муравейко попал в санкционные списки Евросоюза, составленные в связи с войной России против Украины. Конкретным поводом стал разразившийся осенью скандал, когда Муравейко заявил о наличии у Беларуси права "прорубить коридор" для транзита товаров через Литву "силой оружия". Муравейко тогда сказал, что Литва "фактически запретила нам перемещать свои товары через границу", а такой шаг "относится к экономической агрессии", и потому Минск может ответить соответствующим образом. МИД Литвы выразил протест белорусскому поверенному в делах, а в отношении самого Муравейко были введены санкции ЕС.