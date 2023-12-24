В бар Риги бросили учебную гранату к журналистам русской ВВС

На вечеринке русской службы ВВС в Риге взорвалась учебная граната, брошенная неизвестным человеком, который после этого скрылся. Об этом сообщает "Новая газета Европа " в ночь на воскресенье, 24 декабря. Информацию подтвердили DW два сотрудника ВВС.

Согласно сообщению, мероприятие проходило в баре Čē. К 23.00, когда в заведении кроме журналистов почти не оставалось посетителей, дверь открылась, внутрь заглянул неизвестный мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Журналисты считают, что это нападение связано с их профессиональной деятельностью.