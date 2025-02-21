В Балтийском море поврежден кабель между Финляндией и ФРГ

О начале расследования нового инцидента в Балтийском море также сообщили шведские СМИ, в частности, информагентство TT. По его данным, речь идет о кабеле, проложенном между Германией и Финляндией. Как отмечает Yle News, тот же кабель был поврежден в ноябре 2024 года, спустя несколько дней его восстановили, а в его обрыве подозревался китайский сухогруз Yi Peng 3.