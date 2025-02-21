В Балтийском море поврежден кабель между Финляндией и ФРГ

Власти Швеции расследуют очередной случай вероятного повреждения подводного кабеля в Балтийском море. Новый инцидент произошел у юго-западного побережья страны - в районе, где за последние месяцы произошли целый ряд аналогичных случаев, сообщила в пятницу, 21 февраля, шведская береговая охрана.
Финская государственная телекоммуникационная компания Cinia заявила, что обнаружила незначительные повреждения на подводной оптоволоконной линии C-Lion1, соединяющей Финляндию и Германию, они не повлияли на его функционирование.
Швеция начала предварительное расследование
Следственное управление Швеции начало предварительное расследование, заявила AFP пресс-секретарь береговой охраны Карин Карс. По ее словам, к месту предполагаемого преступления, расположенному к востоку от шведского острова Готланд, направляется корабль береговой охраны. Место обрыва кабеля находится в исключительной экономической зоне Швеции, добавила Карс.
О начале расследования нового инцидента в Балтийском море также сообщили шведские СМИ, в частности, информагентство TT. По его данным, речь идет о кабеле, проложенном между Германией и Финляндией. Как отмечает Yle News, тот же кабель был поврежден в ноябре 2024 года, спустя несколько дней его восстановили, а в его обрыве подозревался китайский сухогруз Yi Peng 3.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал на платформе X, что его правительство следит за ситуацией, связанной с новым повреждением кабеля в Балтийском море. По его словам, власти Швеции очень серьезно относятся ко всем сообщениям об ущербе, нанесенном инфраструктуре Балтийского моря, и такие инциденты необходимо рассматривать в контексте серьезной ситуации с безопасностью.