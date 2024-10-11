В Балтийском море горит танкер с нефтью

У побережья Германии на Балтийском море близ морского курорта Варнемюнде горит танкер Annika, груженный 640 тоннами нефти . Пожар на 73-метровом танкере тушат морской спасательный крейсер и два вспомогательных корабля, сообщило в пятницу, 11 октября, управление по чрезвычайным ситуациям германской федерации и федеральных земель.

Экипаж не пострадал

Семь моряков, находившиеся на борту танкера под немецким флагом, были спасены и доставлены на берег. По данным Немецкой морской поисково-спасательной службы (DGzRS), поднимающийся от горящего танкера дым „виден на большом расстоянии от побережья“. Служба также сообщила, что получила сигнал о пожаре после 9 часов утра (10.00 мск), через час с танкера был эвакуирован экипаж.