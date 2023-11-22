В Азербайджане задержаны журналисты, расследовавшие коррупцию в окружении президента

Так же считают Международный комитет защиты журналистов и правозащитная организация Amnesty International, которые требуют освобождения журналистов.

Они не признают вину, а AbzasMedia считает, что истинная причина ареста руководителей издания — расследования коррупции.

Власти обвинили Гасанли и Вагифгызы в контрабанде денег. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Во вторник утром также прошли обыски в доме у редактора издания AbzasMedia Севинч Вагифгызы. Ее саму еще ночью задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Азербайджан .

У Гасанли был синяк под глазом и он успел сказать коллегам, что его задержали тем же утром и избили полицейские. В офисе редакции прошел обыск, и полиция заявила, что нашла 40 тыс. евро.

«Никакие аресты или другие методы давления не могут помешать нам вести нашу работу, предоставлять правдивую информацию, — заявило AbzasMedia после того, как директор издания Ульви Гасанли пришел в редакцию в сопровождении полиции. — Граждане имеют право знать, кем и как расходуются их налоги».

В стране распространена практика, когда журналисты под разными предлогами получают запрет на выезд. Сами журналисты считают, что такие ограничения связаны с их профессиональной деятельностью. Причем покидать страну они подчас не могут годами.

Несколько лет назад Вагифгызы (как и нескольких других ее коллег) не выпускали из страны.

Севинч Вагифгызы — сама автор многих расследований. Она также известна как жертва знаменитой шпионской программы Pegasus, которую, предположительно, азербайджанское государство приобрело у израильской компании, чтобы шпионить за журналистами через их собственные телефоны.

Издание AbzasMedia известно в стране расследованиями коррупции среди чиновников. Его журналисты, например, выяснили что за строительством технологичной «умной деревни» в Зангиланском районе Азербайджана стоит компания, которая принадлежит брату помощника президента.

Один из тех, кто пять лет (с 2016 по 2021 год) был под подобным запретом, — известная журналистка-расследователь Хадиджа Исмаил. А ранее она отсидела два с половиной года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях.

За нее вступилось множество правозащитных организаций, которые считали, что истинная причина заключения — ее резонансные расследования об имуществе и бизнесе семьи президента Алиева в Азербайджане.

Множество других известных азербайджанских журналистов прошли через тюрьмы. В последнем, октябрьском, списке политзаключенных, который опубликовали местные правозащитники, — больше 200 человек. Это число более чем удвоилось всего за несколько месяцев.

В прошлом году Азербайджан занял 157 место в индексе коррупции Transparency International, наравне с Гондурасом, Ираком, Мьянмой и Зимбабве.