В Австралии убьют более 15 тысяч лошадей ради "защиты природы"

По словам властей, решение было принято после консультаций с общественностью. Лошадей будут отстреливать с воздуха. За три года их должно остаться не более трёх тысяч – при нынешних 18,8 тысячи.

Брамби "могут стать решающим фактором", который приведёт к исчезновению шести видов животных и двух видов растений, считают власти. По их мнению, лучший способ сохранить исчезающие виды – это убить лошадей. Решение властей поддержали и местные экологические группы, назвав его "победой для дикой природы и горных ручьёв", пишет The Guardian.