В авиакатастрофе в Южной Корее погибли 179 человек

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок, который был назначен временным лидером страны после того, как его предшественник на этом посту Хан Док Су был отстранен на фоне продолжающегося политического кризиса в стране, поручил собрать штаб реагирования в связи с ситуацией. Все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муана, который находится в 288 км от Сеула, были отменены, сообщает Yonhap.