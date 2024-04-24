В Аргентине студенты протестуют против шоковой терапии президента

В ходе одной из крупнейших демонстраций против Милея с момента его прихода к власти в декабре прошлого года студенты, родители, преподаватели, сотрудники университетов, а также члены профсоюзов и представители оппозиционных партий заполонили центр аргентинской столицы и отправились маршем к резиденции президента.

Студенческие протесты вызваны решением правительства не увеличивать бюджеты университетов на 2024 учебный год - несмотря на то, что инфляция за последние двенадцать месяцев достигла 288 процентов. Заморозить университетские бюджеты было решено в рамках "шоковой терапии" для Аргентины, о которой Милей объявил при вступлении в должность. В первую очередь она предполагает массовое сокращение государственных расходов. Таким образом новый президент надеется обуздать инфляцию. Благодаря этим мерам в стране впервые за 16 лет зафиксирован профицит бюджета, хотя экономисты сомневаются в том, что он окажется устойчивым.