В аннексированном Севастополе после ракетного удара ранены ранены больше 100 человек

Изначально сообщалось, что украинская ракета была сбита 23 июня над городским пляжем и пострадавшие были ранены облоками. Теперь утверждается, что ракета несла на себе кассетную боеголовку и взорвалась над пляжем, отклонившись от курса в результате действий ПВО, а пострадавшие ранены суббоеприпасами. Независимых подтверждений этому нет.