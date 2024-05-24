В аннексированном Крыму сообщили о погибших при ракетной атаке

"В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих", - написал Аксёнов своем телеграм-канале. Он добавил, что в районе Алушты были зафиксированы попадания по хозяйственному объекту.
Украинский телеграм-канал "Крымский мост" опубликовал видео нескольких взрывов близ Алушты. Издание "Суспільне" пишет, что в их было не менее пяти.
Телеграм-канал АТЕШ утверждает, что под Алуштой был поражен российский военный узел связи - военная часть № 28735.
Власти аннексированного Крыма заявили, что ракета попала в пустующий санаторий.
По информации ряда местных телеграм-каналов, в Крыму 23 мая произошла серия взрывов. В частности, их было слышно в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае.
Министерство обороны России утверждает, что ночью в пятницу над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS. В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины, три из которых были уничтожены, заявили в российском Минобороны.
В Киеве информацию не комментировали.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы и аннексированный Крым регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. 15 мая Минобороны России отчиталась об уничтожении десяти ракет ATACMS над территорией полуострова. На следующий день российские военные сообщили о пяти сбитых ракетах ATACMS. Другие подробности ударов в ведомстве не сообщали.
Позже стало известно, что воздушным атакам дважды подвергся военный аэродром Бельбек, в результате которых были уничтожены три истребителя и топливный склад.