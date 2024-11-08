В Амстердаме напали на футбольных болельщиков из Израиля

В столице Нидерландов Амстердаме люди в масках вечером в четверг, 7 ноября, напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом „Маккаби Тель-Авив“ и нидерландским „Аяксом“. Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков. Как пишет израильская газета „Едиот Ахронот“, перед игрой болельщики израильского клуба сняли вывешенный на улице флаг Палестины. Полиция Амстердама также сообщила, что на улице Рокин неустановленные лица сорвали с фасада здания палестинский флаг. Когда именно это произошло - до или после матча - не уточняется. После игры на израильтян напали в нескольких районах Амстердама. У пострадавших побои и ножевые ранения.