В Актау потерпел крушение самолет с пассажирами на борту

Близ Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в российский Грозный. Об этом в среду, 25 декабря, сообщают казахстанские СМИ и МЧС Казахстана. На борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, по предварительным данным, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает „Казинформ“ со ссылкой на Минтранспорта Казахстана. Среди пассажиров - 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана и трое граждан Кыргызстана.

В больницы с места крушения доставлены 25 человек