В Афганистане произошло новое сильное землетрясение

В этом регионе только неделю тому назад произошло несколько мощных подземных толчков, в результате которых, по заявлению местных властей, погибли более двух тысяч человек. Согласно официальным данным, в 13 деревнях тогда погибли в общей сложности 2053 человека, еще 9240 получили травмы. Спасательные работы в районе бедствия продолжаются.

Многочисленные подземные толчки

По данным американских сейсмологов, землетрясение неделю тому назад также имело магнитуду 6,3. Его эпицентр находился в 40 км к северо-западу от Герата - крупнейшего города в регионе. Местные власти впоследствии сообщили о восьми повторных подземных толчках силой от 4,3 до 6,3.