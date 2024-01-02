В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет, около 400 пассажиров эвакуированы

 
Euronews
ФОТО: Scanpix

Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда.

Как видно на кадрах японского общественного телевидения, пламя охватило один из двигателей самолета. Одно из крыльев лайнера серьезно обгорело, самолет двигателем оперся о землю. На месте работают пожарные расчеты, которые пытаются потушить пожар.

По информации NHK, согласно видеокадрам с камер аэропорта, пламя вспыхнуло в момент посадки.

Авиалайнер японской компании JAL, предположительно, столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом, отметил телеканал. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать.

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