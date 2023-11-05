В аэропорту Гамбурга мужчина удерживает в заложниках ребенка

Как сообщает газета Bild, мужчине 35 лет. Он стоит на своем автомобиле непосредственно у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и требует возможности улететь со своей дочерью в Турцию. Пассажиров этого лайнера, уже находившихся на борту, эвакуировали.

Переговоры полиции со злоумышленником

К моменту публикации переговоры со злоумышленником, остающимся в автомобиле, продолжались. В 11.00 по местному времени полиция сообщила, что, по ее сведениям, мужчина вооружен боевым огнестрельным оружием и, возможно, имеет при себе взрывные устройства неопределенного типа. "Наша главная задача - защитить ребенка. По имеющейся у нас информации, физическое состояние ребенка в норме. Переговоры продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, находясь на дорожке для руления самолетов, злоумышленник дважды выстрелил в воздух из пистолета и выбросил из машины две горящие бутылки. Пожарная служба аэропорта незамедлительно погасила их.