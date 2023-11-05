В аэропорту Гамбурга мужчина удерживает в заложниках ребенка

 
Deutsche Welle
Hamburgo oro uostas, Vokietija
Hamburgo oro uostas, Vokietija
ФОТО: Vida Press
Аэропорт Гамбурга в ночь на воскресенье, 5 ноября, был закрыт полицией в связи с захватом заложника. По сведениям полиции, вечером 4 ноября вооруженный мужчина протаранил шлагбаум на въезде в аэропорт на автомобиле, в котором вместе с ним находилась его четырехлетняя дочь, и с тех пор не покидает терминал.

Как сообщает газета Bild, мужчине 35 лет. Он стоит на своем автомобиле непосредственно у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и требует возможности улететь со своей дочерью в Турцию. Пассажиров этого лайнера, уже находившихся на борту, эвакуировали.

Переговоры полиции со злоумышленником

К моменту публикации переговоры со злоумышленником, остающимся в автомобиле, продолжались. В 11.00 по местному времени полиция сообщила, что, по ее сведениям, мужчина вооружен боевым огнестрельным оружием и, возможно, имеет при себе взрывные устройства неопределенного типа. "Наша главная задача - защитить ребенка. По имеющейся у нас информации, физическое состояние ребенка в норме. Переговоры продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, находясь на дорожке для руления самолетов, злоумышленник дважды выстрелил в воздух из пистолета и выбросил из машины две горящие бутылки. Пожарная служба аэропорта незамедлительно погасила их.

Утром 5 ноября администрация аэропорта опубликовала в соцсети X призыв ко всем пассажирам и встречающим не приближаться к воздушной гавани. Подъезды к аэропорту перекрыты, его работа полностью остановлена. На месте находятся спецподразделения полиции и психологи.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал спор мужчины с матерью девочки о правах опеки. Вечером 4 ноября мать сообщила в полицию о похищении ребенка.

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