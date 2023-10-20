В аэропорту Буэнос-Айреса на сутки застряли $500 млн наличными

Сумма наличных, которой хватило бы на покупку семи или восьми частных самолетов, на сутки застряла в в главном аэропорту Аргентины, в результате местные банки оказались в затруднительном положении, сообщает Bloomberg.

Полмиллиарда долларов направлялись в местные банки, такие как Banco Macro SA, Banco de Galicia и Banco Santander Rio. Они получили их в результате сотрудничества с Bank of America, чтобы выдержать спрос на доллары в преддверии президентских выборов, которые пройдут в эти выходные.

Наличные были доставлены на грузовых самолетах партиями по 1,6 млн долларов США, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В сентябре инфляция в Аргентине достигла 138%, и с тех пор банки отмечают резкое увеличение объемов обмена песо на доллары.