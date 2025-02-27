В аэропортах Мюнхена и Гамбурга идет двухдневная забастовка

В аэропортах Мюнхена и Гамбурга по инициативе профсоюза ver.di в четверг, 27 февраля, началась предупредительная двухдневная забастовка . В ней участвуют в основном работники, обслуживающие пассажиров при допуске к рейсам. Среди них - сотрудники информационно-технических отделов, служб безопасности аэропортов, контроля пассажиров и подготовки багажа.

Во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене, который является важным международным транспортным узлом, отменены около 80 процентов рейсов. В Гамбурге руководству аэропорта удалось сохранить полетный план, были отменены лишь рейсы в Мюнхен, однако не исключены задержки и опоздания других рейсов. Оба аэропорта обратились к пассажирам с просьбой следить за информацией о задержках или отмене рейсов на веб-сайтах соответствующих авиакомпаний.