В аэропортах ФРГ - длинные очереди из-за компьютерных сбоев

В Дюссельдорфе пассажиры ждут уже несколько часов, образовались длинные очереди. Серьезный технический сбой произошел в районе полудня. По данным аэропорта, затронуты как основная, так и запасная системы, используемые для проверок при въезде. Над решением проблемы работают все технические службы, но пока неясно, сколько времени займет этот процесс. Прибывающих пассажиров стали оставлять в самолетах во избежание чрезмерного скопления в залах досмотра.

По ее данным, проблемы зафиксированы в аэропортах Дюссельдорфа, Кёльна/Бонна и Дортмунда.

Из-за сбоя в работе компьютерных систем федеральной полиции в целом ряде аэропортов Германии отмечаются проблемы с въездом в ФРГ из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила телерадиовещательная корпорация WDR.

Масштаб задержек в аэропорту Кёльна/Бонна не столь велик, поскольку там число рейсов из государств, не входящих в Шенгенскую зону, существенно меньше.

Аналогичные проблемы и - в аэропорту Дортмунда.

В аэропортах Мюнхена и Берлина очередей нет, но есть задержки

О сложностях в зоне досмотра во Франкфурте-на-Майне газете Bild сообщили в федеральной полиции. „Нашим коллегам приходится вручную выполнять многие действия, которые раньше выполняла система. В настоящее время мы все еще справляемся с этим“, - отметил собеседник издания.

Аэропорты Мюнстер-Оснабрюк и Веце в свою очередь не затронуты перебоями, но лайнеры туда пока не перенаправляют.