В 2024 году администрация Байдена замедлила помощь ВСУ

До сентября администрация Байдена выделяла в среднем около 558 млн долларов в месяц. После победы на президентских выборахДональда Трампа данный показатель резко возрос и достиг уровня, не наблюдавшегося с середины 2023 года, отмечает далее агентство. При этом с октября 2024 года по день инаугурации 20 января 2025 года размер ежемесячной американской помощи достиг среднего показателя в 1,1 млрд, установленного в первые два года полномасштабной войны РФ против Украины.