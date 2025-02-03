В 2024 году администрация Байдена замедлила помощь ВСУ

Самые большие задержки наблюдались в течение месяцев, которые потребовались Конгрессу, чтобы одобрить выделение 60 млрд долларов для дополнительной военной помощи Украине в ситуации противодействия со стороны республиканцев. Однако ситуация с поставками оружия Украине продолжала оставаться напряженной и после того, как Конгресс принял решение о масштабной военной помощи, указывает Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.
К ноябрю США поставили лишь половину обещанного оружия
Согласно этим данным, к ноябрю США передали Украине лишь половину военной помощи, которую обещали выделить в 2024 году из американских запасов вооружений. К началу декабря ВСУ получили лишь 30 процентов обещанных бронемашин.
До сентября администрация Байдена выделяла в среднем около 558 млн долларов в месяц. После победы на президентских выборахДональда Трампа данный показатель резко возрос и достиг уровня, не наблюдавшегося с середины 2023 года, отмечает далее агентство. При этом с октября 2024 года по день инаугурации 20 января 2025 года размер ежемесячной американской помощи достиг среднего показателя в 1,1 млрд, установленного в первые два года полномасштабной войны РФ против Украины.
Reuters проанализировал официальные заявления, данные о расходах США, а также опросивший более 40 украинских и американских чиновников, помощников в Конгрессе и законодателей.