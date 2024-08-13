В 2023 году от жары в Европе умерли около 48 000 человек

„Наши результаты показывают, как в текущем столетии происходили процессы адаптации общества к высоким температурам, которые значительно снизили уязвимость, связанную с жарой, и смертность недавних летних сезонов, особенно среди пожилых людей“, - заявила ведущий автор исследования Элиза Галло.

Ученые отметили меры по адаптации

Для исследования были проанализированы температурные показатели и данные о смертности из 35 европейских стран, следует из документа. Более половины таких зарегистрированных летальных исходов произошли во время аномальной жары с середины июля по август 2023 года. Например, 18 июля того года на Сицилии было зафиксировано 44 градуса по Цельсию, а в Греции в это время бушевали лесные пожары, унесшие несколько жизней.