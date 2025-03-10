В 13 аэропортах Германии начались забастовки

Забастовка затронет аэропорты Берлина-Бранденбурга , Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле. В аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к забастовке призваны только сотрудники авиационной безопасности, занятые в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также в сервисных службах.

По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в результате забастовки, объявленной Ver.di, будет отменено более 3400 рейсов, пострадают около 510 000 пассажиров. Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличить надбавки за тяжелые работы и предоставить сотрудникам дополнительные выходные дни. В заявлении Ver.di говорится, что забастовка необходима для „улучшения условий труда примерно 25 000 сотрудников“.