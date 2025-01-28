2025.01.28 16:22

Uzbekistan Airways перестала летать в Европу над Россией

 
Deutsche Welle
Uzbekistan Airways перестала летать в Европу над Россией
Uzbekistan Airways перестала летать в Европу над Россией
ФОТО: Vasily Fedosenko | Reuters / Scanpix

Полеты в Европу с 20 января выполняются через Азербайджан и Турцию, заявили в Uzbekistan Airways и объяснили решение „мерами предосторожности и оптимизацией маршрутов“.

Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways прекратила пользоваться воздушным пространством РФ и Беларуси для полетов в Европу. Данное решение выполняется с 20 января , заявили представители авиакомпании во вторник, 28 января, на пресс-конференции, посвященной 33-летию авиакомпании.

На вопрос журналистов о возможной связи изменения маршрутов с декабрьской катастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Uzbekistan Airways ответили, что „это просто меры предосторожности и в какой-то мере оптимизация маршрутов“, отмечает издание „Фергана.

В свою очередь в Telegram-канале издания Daryo.uz уточняется, что рейсы в европейские страны Uszbekistan Airways теперь совершает через Азербайджан и Турцию.

Катастрофа самолета AZAL

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL утром 25 декабря потерпел крушение близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщили, что разбившийся борт подвергся „внешнему воздействию“. Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету. В США заявили, что видят „некоторые признаки“, которые указывают на вероятность поражения самолета российской системой ПВО. По сообщениям российских СМИ, в момент обстрела азербайджанского лайнера Грозный подвергался атаке украинских беспилотников.

После авиакатастрофы ряд стран и авиакомпаний заявили о прекращении полетов в РФ.

В ЕС рекомендовали избегать полетов над европейской частью РФ

В начале января Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям из третьих стран, летающих в ЕС, избегать перелетов на любых высотах над европейской частью РФ, включая Урал. Предупреждение связано с „рисками непреднамеренных атак на гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ из-за возможных недостатков в координации гражданской и военной авиации и вероятности ошибочной идентификации“.

При этом EASA указала на возможность активации российских комплексов ПВО, способных поражать цели на всех высотах, в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников. Это может оказать „прямое влияние на выполнение полетов“ в нескольких зонах, включающих крупные международные аэропорты, отметил регулятор. При этом власти РФ не принимают меры по снижению таких рисков, отметили в организации.

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