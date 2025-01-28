Uzbekistan Airways перестала летать в Европу над Россией

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL утром 25 декабря потерпел крушение близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщили, что разбившийся борт подвергся „внешнему воздействию“. Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету. В США заявили, что видят „некоторые признаки“, которые указывают на вероятность поражения самолета российской системой ПВО. По сообщениям российских СМИ, в момент обстрела азербайджанского лайнера Грозный подвергался атаке украинских беспилотников.