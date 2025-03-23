Увлечены специальными предложениями? Лучшие места для бюджетного отдыха в Европе

Исследования показывают, что решающее влияние на большинство путешественников при бронировании отпуска оказывают специальные предложения и цены.
Так, рекламная платформа Teads собрала данные многочисленных опросов британских отдыхающих и выяснила, что 80 процентов респондентов заявили, что предложения и цены в туристической рекламе являются для них главным стимулом при выборе места отдыха.
В отчете Teads Travel Compass говорится, что основным фактором при выборе жилья и перелета для опрошенных также была стоимость - на нее указали 60 и 54 процента респондентов соответственно.
Учитывая эти факторы, какие направления для отдыха в Европе можно считать бюджетными? Вот самые выгодные.
Португальский Алгарве - лучшее направление в Европе для бюджетных путешественников
Ежегодный отчет Королевской почты Великобритании за 2024 год показал, что в сравнении с предыдущим годом цены на еду, напитки и другие туристические товары снизились более чем в 60 процентах исследованных курортов и городов.
Самое высокое место среди 15 европейских направлений, участвовавших в исследовании, занял португальский Алгарве. Цены там снизились на 1,2%.
При этом он обогнал Турцию и Болгарию, курорты которых Мармарис и Солнечный Берег в результате роста цен опустились в рейтинге.
Из всех исследованных направлений в Алгарве самый дешевый кофе - 1,05 евро и вино - 2,10 евро.
В то же время, такие товары, как крем для загара и средство от насекомых, стоили дороже, чем в других местах из первой пятерки.
Не покупайте крем для загара на Солнечном Берегу
Болгарский Солнечный Берег занял седьмое место. Цены на пиво, бутылку кока-колы, пепси или воды здесь относительно невысоки.
Вечерний ужин из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина обойдется в 46,90 евро. Это четвертый из самых дешевых вариантов в топ-10.
Однако не забудьте купить крем для загара перед поездкой, потому что на месте он обойдется вам 11,10 евро, это второй из самых дорогих показателей в топ-10.
Питание в ресторанах в Мармарисе ударит по кошельку
На девятом месте оказался турецкий Мармарис. Несмотря на падение курса турецкой лиры, цены в местных ресторанах и барах выросли более чем в два раза, поскольку владельцы пытаются справиться с инфляцией.
Вечерний ужин из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина обойдется в 58,30 евро.
С другой стороны, покупка в супермаркете крема для загара, средства от насекомых или бутылки воды вас нисколько не разорит.