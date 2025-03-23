Увлечены специальными предложениями? Лучшие места для бюджетного отдыха в Европе

Учитывая эти факторы, какие направления для отдыха в Европе можно считать бюджетными? Вот самые выгодные.

В отчете Teads Travel Compass говорится, что основным фактором при выборе жилья и перелета для опрошенных также была стоимость - на нее указали 60 и 54 процента респондентов соответственно.

Так, рекламная платформа Teads собрала данные многочисленных опросов британских отдыхающих и выяснила, что 80 процентов респондентов заявили, что предложения и цены в туристической рекламе являются для них главным стимулом при выборе места отдыха.

Исследования показывают, что решающее влияние на большинство путешественников при бронировании отпуска оказывают специальные предложения и цены.

Ежегодный отчет Королевской почты Великобритании за 2024 год показал, что в сравнении с предыдущим годом цены на еду, напитки и другие туристические товары снизились более чем в 60 процентах исследованных курортов и городов.

Самое высокое место среди 15 европейских направлений, участвовавших в исследовании, занял португальский Алгарве. Цены там снизились на 1,2%.

При этом он обогнал Турцию и Болгарию, курорты которых Мармарис и Солнечный Берег в результате роста цен опустились в рейтинге.

Из всех исследованных направлений в Алгарве самый дешевый кофе - 1,05 евро и вино - 2,10 евро.