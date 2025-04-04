USAGM отключило трансляцию передач „Радио Свобода“ в Россию

Федеральный окружной суд в Вашингтоне 25 марта временно заблокировал решение администрации президента США Дональда Трампа и главы USAGM Кари Лейк о прекращении финансирования медиакорпорации „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“. Судья Ройс Ламберт пришел к выводу, что исполнение этого решения нанесло бы РСЕ/РС „непоправимый ущерб“. „Руководство USAGM не может при помощи одной фразы, практически без обоснования, заставить РСЕ/РС прекратить работу, даже если президент распорядился это сделать“, - указал он.

До октября 2025 года „Радио Свобода“ должно получить от федерального правительства США еще 77 млн долларов, которые были выделены Конгрессом на работу медиакомпании. „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ - независимая медиакорпорация, основанная в 1953 году. Ее работа финансируется за счет средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа, которое после возвращения в Белый дом Дональда Трампа столкнулось с масштабным сокращением штата.