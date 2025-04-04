USAGM отключило трансляцию передач „Радио Свобода“ в Россию

Агентство по глобальным медиа США (USAGM) в четверг, 3 апреля, отключило спутниковые сервисы, которые транслировали передачи медиакорпорации „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ (РСЕ/РС) на русском языке. „Сегодня мы пришли на работу и увидели, что спутниковые службы, охватывающие Россию, были отключены USAGM“, - заявил агентству AFP исполнительный директор РСЕ/РС Стивен Капус.
Решение затронуло круглосуточное русскоязычное вещание телеканала „Настоящее Время“ на Россию, Украину, Центральную Азию, Восточную Европу и другие регионы. По словам Капуса, теперь зрители в РФ видят на своих экранах красный фон с надписью: „С сожалением сообщаем, что Агентство США по глобальным медиа приняло решение прекратить трансляцию „Настоящего Времени“. USAGM пока не комментировало случившееся.
Суд в Вашингтоне временно запретил отказ финансирования „Радио Свобода“
Федеральный окружной суд в Вашингтоне 25 марта временно заблокировал решение администрации президента США Дональда Трампа и главы USAGM Кари Лейк о прекращении финансирования медиакорпорации „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“. Судья Ройс Ламберт пришел к выводу, что исполнение этого решения нанесло бы РСЕ/РС „непоправимый ущерб“. „Руководство USAGM не может при помощи одной фразы, практически без обоснования, заставить РСЕ/РС прекратить работу, даже если президент распорядился это сделать“, - указал он.
До октября 2025 года „Радио Свобода“ должно получить от федерального правительства США еще 77 млн долларов, которые были выделены Конгрессом на работу медиакомпании. „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ - независимая медиакорпорация, основанная в 1953 году. Ее работа финансируется за счет средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа, которое после возвращения в Белый дом Дональда Трампа столкнулось с масштабным сокращением штата.