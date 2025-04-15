Уровень трудоустройства в ЕС стал максимальным за 15 лет

В 2024 году уровень трудоустройства в Евросоюзе оказался максимальным за все время ведения статистики с 2009 года. Об том сообщило Европейское статистическое ведомство в Люксембурге во вторник, 15 апреля. 75,8% (197,6 млн человек) населения ЕС в возрасте от 20 до 64 лет были трудоустроены в 2024 году. Уровень занятости вырос на 0,5 процентных пункта по сравнению с 2023 годом и на 1,2 п. п. по сравнению с 2022 годом.