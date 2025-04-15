Уровень трудоустройства в ЕС стал максимальным за 15 лет

В 2024 году уровень трудоустройства в Евросоюзе оказался максимальным за все время ведения статистики с 2009 года. Об том сообщило Европейское статистическое ведомство в Люксембурге во вторник, 15 апреля. 75,8% (197,6 млн человек) населения ЕС в возрасте от 20 до 64 лет были трудоустроены в 2024 году. Уровень занятости вырос на 0,5 процентных пункта по сравнению с 2023 годом и на 1,2 п. п. по сравнению с 2022 годом.
Среди стран ЕС самые высокие показатели занятости зафиксированы в Нидерландах (83,5%), на Мальте (83,0%) и в Чехии (82,3%). Самые низкие показатели - в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).
В 2017 году Европейская комиссия, Европейский парламент и Европейский совет поставили цель достичь уровня занятости в 78% для лиц в возрасте 20-64 лет к 2030 году. „Уровень занятости неуклонно приближается к целевому показателю ЕС, увеличившись с 70,9% в 2017 году до 75,8% в 2024 году“, - подчеркнули в Евростате.
Гендерный разрыв в трудоустройстве составил 10 п.п.
Уровень занятости мужчин в ЕС составил 80,8%, уровень занятости женщин - 70,8%. В шести странах ЕС гендерный разрыв в занятости оказался больше, чем в среднем по ЕС: в Греции, Италии, Мальте, Польше, Румынии и Чехии. Самый большой гендерный разрыв зафиксировали в Греции (18,8 п.п.) и Италии (19,3 п.п.), где менее 60% женского населения были трудоустроены, по сравнению с более чем 75% мужского населения.
Самый низкий гендерный разрыв зафиксировали в странах Балтии, где он составил около 3 процентных пунктов или менее этой величины, а в Финляндии разрыва практически не было (0,7 процентных пункта).
В 2024 году уровень избыточной квалификации в странах ЕС составил 21,3%, в том числе 20,5% среди мужчин и 22,0% среди женщин. „Избыточной квалификацией“ называют ситуацию, при которой люди с высшим образованием трудоустраиваются на должности, не требующие столь высокого уровня образования.
Среди стран ЕС самый высокий уровень избыточной квалификации был в Испании (35,0%), в Греции (33,0%) и на Кипре (28,2%). Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге (4,7%), Хорватии (12,6%) и Чехии (12,8%).