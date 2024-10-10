В районе залива Тампа, включая города Тампа, Санкт-Петербург и Клируотер, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями. В среду в Санкт-Петербурге уже выпало 16,6 422 мм осадков. По сообщениям, в городе нет питьевой воды.

Продвижение „Милтона“ по суше сопровождалось сильными дождями и разрушительными штормовыми приливами. Ураган прошел примерно в 75 км к западу-юго-западу от мыса Канаверал, где расположен космодром НАСА.

По данным Национального центра ураганов США, когда „Милтон“ достиг Флориды около 20:30 по местному времени в среду в районе острова Сиеста-Ки, скорость ветра достигала 195 км/ч. К началу четверга скорость ветра снизилась до 150 км/ч.

„Милтон“ начинался как ураган пятой категории, однако к моменту выхода на сушу метеорологи понизили его до третьей, а сейчас он считается ураганом первой категории, хотя по-прежнему представляет значительную опасность.

С Атлантического побережья штата также поступают сообщения о пострадавших, но пока неясно, о каких цифрах идет речь. В Палм-Бич пять человек были госпитализированы, но местные власти предупреждают, что пострадавших будет больше.

По меньшей мере два человека погибли в доме престарелых после предполагаемого торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси Кита Пирсона. По данным Пирсона, в округе, где пронеслось около 17 торнадо, разрушено 100 домов.

„Милтон“ сорвал часть куполообразной крыши бейсбольного стадиона на 42 тысячи зрителей „Тропикана Филд“ в Санкт-Петербурге. По данным местных СМИ, стадион использовался в качестве убежища для спасателей, но обошлось без пострадавших.

ДеСантис сообщил, что „Милтон“ также вызвал по меньшей мере 19 торнадо, которые нанесли ущерб во многих округах и уничтожили около 125 домов, большинство из которых — передвижные.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выразил надежду, что Тампа-Бэй сможет избежать серьезных разрушений и что худшего из прогнозируемых штормовых нагонов удастся избежать, потому что ураган выйдет на сушу до начала прилива. По прогнозам синоптиков, уровень морской воды может подняться на 4 метра.

Синоптики ожидали, что центр урагана придется на мегаполис Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек. В итоге эпицентр прошел через городок Сиеста-Ки с населением около 5400 человек, находящемся примерно в 100 км к югу от Тампа-Бэй.

„На данный момент эвакуация слишком опасна, поэтому вам нужно найти укрытие там, где вы находитесь, и просто затаиться“, — сказал ДеСантис.

По прогнозам синоптиков, „Милтон“ сохранит ураганную силу, пересекая Флориду в четверг утром, но после выхода в Атлантику, скорее всего, постепенно ослабнет.

В штате, уже пострадавшем от урагана „Хелен“ две недели назад, около двух миллионов человек получили приказ об эвакуации, и еще миллионы живут в местах, где, как предполагается, пройдет „Милтон“.

В среду днем почти на четверти автозаправочных станций Флориды не было топлива.