Ураган "Милтон" ослаб, но оставил после себя сильные разрушения. Во Флориде 3 млн человек остались без электричества

„Милтон“ начинался как ураган пятой категории, однако к моменту выхода на сушу метеорологи понизили его до третьей, а сейчас он считается ураганом первой категории, хотя по-прежнему представляет значительную опасность.
По данным Национального центра ураганов США, когда „Милтон“ достиг Флориды около 20:30 по местному времени в среду в районе острова Сиеста-Ки, скорость ветра достигала 195 км/ч. К началу четверга скорость ветра снизилась до 150 км/ч.
Продвижение „Милтона“ по суше сопровождалось сильными дождями и разрушительными штормовыми приливами. Ураган прошел примерно в 75 км к западу-юго-западу от мыса Канаверал, где расположен космодром НАСА.
В районе залива Тампа, включая города Тампа, Санкт-Петербург и Клируотер, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями. В среду в Санкт-Петербурге уже выпало 16,6 422 мм осадков. По сообщениям, в городе нет питьевой воды.
„Милтон“ сорвал часть куполообразной крыши бейсбольного стадиона на 42 тысячи зрителей „Тропикана Филд“ в Санкт-Петербурге. По данным местных СМИ, стадион использовался в качестве убежища для спасателей, но обошлось без пострадавших.
По меньшей мере два человека погибли в доме престарелых после предполагаемого торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси Кита Пирсона. По данным Пирсона, в округе, где пронеслось около 17 торнадо, разрушено 100 домов.
С Атлантического побережья штата также поступают сообщения о пострадавших, но пока неясно, о каких цифрах идет речь. В Палм-Бич пять человек были госпитализированы, но местные власти предупреждают, что пострадавших будет больше.
Синоптики ожидали, что центр урагана придется на мегаполис Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек. В итоге эпицентр прошел через городок Сиеста-Ки с населением около 5400 человек, находящемся примерно в 100 км к югу от Тампа-Бэй.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис выразил надежду, что Тампа-Бэй сможет избежать серьезных разрушений и что худшего из прогнозируемых штормовых нагонов удастся избежать, потому что ураган выйдет на сушу до начала прилива. По прогнозам синоптиков, уровень морской воды может подняться на 4 метра.
ДеСантис сообщил, что „Милтон“ также вызвал по меньшей мере 19 торнадо, которые нанесли ущерб во многих округах и уничтожили около 125 домов, большинство из которых — передвижные.
„На данный момент эвакуация слишком опасна, поэтому вам нужно найти укрытие там, где вы находитесь, и просто затаиться“, — сказал ДеСантис.
По прогнозам синоптиков, „Милтон“ сохранит ураганную силу, пересекая Флориду в четверг утром, но после выхода в Атлантику, скорее всего, постепенно ослабнет.
В штате, уже пострадавшем от урагана „Хелен“ две недели назад, около двух миллионов человек получили приказ об эвакуации, и еще миллионы живут в местах, где, как предполагается, пройдет „Милтон“.
В среду днем почти на четверти автозаправочных станций Флориды не было топлива.
Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями перебросило в район миллионы литров воды, миллионы порций еды, а также другие предметы снабжения и дополнительный персонал. Как заявила ранее в среду администратор агентства Динн Крисвелл, дополнительную помощь не будут брать из ресурсов, уже зарезервированных для борьбы с последствиями урагана „Хелен“.
По словам ДеСантиса, экстренные службы работают 24 часа в сутки, чтобы убрать кучи мусора, оставшиеся после „Хелен“, пока „Милтон“ не разметал их по окрестностям.
По ее словам, более 70 000 жителей Флориды находятся в государственных убежищах. Несмотря на то, что „Милтон“ был понижен до первой категории, она предупредила, что теперь прогнозируется значительный штормовой нагон — подъем воды, выталкиваемой на берег ветрами.
„Ветер ослабевает, но угроза не уменьшается, — сказала она. — С увеличением количества дождей, с угрозой ливневых наводнений, вам нужно оставаться на месте. Не выходите на улицу, постарайтесь максимально обезопасить себя“.
Губернатор ДеСантис сообщил, что во Флориде было развернуто около 9000 военнослужащих Национальной гвардии, готовых оказать помощь в восстановительных работах, а также 50 тысяч электриков в ожидании повсеместных отключений электроэнергии.
Поисково-спасательные команды готовы отправиться в путь, как только пройдет шторм, и при необходимости работать всю ночь, сказал губернатор.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован чрезвычайными службами о первых последствиях урагана. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что из-за урагана принято решение отложить запланированные на эти дни в президентском календаре поездки в Германию и Анголу.