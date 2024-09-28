Ураган „Хелен“ в США: погибли более 40 человек

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, в течение суток „Хелен“ должна утихнуть, однако сохранится угроза сильных ветров, наводнений и оползней.

Урагану „Хелен“ присвоена четвертая категория, это второй по силе уровень урагана, скорость ветра в котором составляет до 240 км/ч.

Одна из пострадавших от наводнения семей рассказала Би-би-си, что они были вынуждены покинуть свой дом вплавь, чтобы перебраться в безопасное место. Страховые компании оценивают ущерб, нанесенный „Хелен“ во многие миллиарды долларов.

Хотя спустя сутки „Хелен“ существенно ослабла, метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе сильных порывов ветра, ливневых дождей и возникновения торнадо. Дома и дороги в зоне урагана частично затоплены.

„Хелен“ заняла 14-ю строчку в рейтинге мощности ураганов в США за все время наблюдений. При этом ее ширина оценивается в 675 км, а это уже третий результат в истории — крупнее были „Ида“ в 2017-м и „Опал“ в 1996-м годах.

По меньшей мере восемь человек погибли во Флориде с пятницы, сообщают власти. Губернатор Джорджии Брайан Кэмп сообщил, что в штате из-за урагана погибли как минимум 15 человек, включая одного спасателя. Кэмп распорядился задействовать в спасательных работах 1 тыс. служащих Национальной гвардии. По словам губернатора, в штате перекрыто более 150 дорог, вышли из строя 1,3 тыс. светофоров, а в некоторых зданиях остаются заблокированные люди.