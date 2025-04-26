Управление ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам

УВКБ ООН - крупнейший гуманитарный поставщик подобных материалов, помощь с ними была оказана около 450 000 человек с начала полномасштабного вторжения РФ.

„Некоторые программы, которые мы раньше осуществляли при щедрой поддержке США, приостановлены“, - подчеркнула она. Речь идет о психосоциальной поддержке (была оказана около 280 000 человек в Украине), предоставлении материалов для строительства временного жилья и денежной помощи, пояснили в управлении.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было вынуждено сократить помощь новым перемещенным лицам в Украине в связи с приостановкой поддержки США и оттоком доноров. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя УВКБ ООН в Украине Каролину Линдхольм Биллинг.

УВКБ ООН в 2024 году на 40% зависело от финансирования США

УВКБ ООН в 2024 году на 40% зависело от финансирования США. Кроме того, ряд западных доноров переориентировал усилия, более активно направив их на оборонные программы.

Управление в 2025 году призывало выделить 3,32 млрд долларов (2,91 млрд евро) на поддержку 8,2 млн человек в Украине. Но в итоге эта сумма была покрыта лишь на 25%. „Нам пришлось сократить число лиц, которым мы отдаем приоритет“, - отметила Биллинг.

Более 200 000 человек были перемещены из прифронтовых районов Украины