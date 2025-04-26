Управление ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было вынуждено сократить помощь новым перемещенным лицам в Украине в связи с приостановкой поддержки США и оттоком доноров. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя УВКБ ООН в Украине Каролину Линдхольм Биллинг.
„Некоторые программы, которые мы раньше осуществляли при щедрой поддержке США, приостановлены“, - подчеркнула она. Речь идет о психосоциальной поддержке (была оказана около 280 000 человек в Украине), предоставлении материалов для строительства временного жилья и денежной помощи, пояснили в управлении.
УВКБ ООН - крупнейший гуманитарный поставщик подобных материалов, помощь с ними была оказана около 450 000 человек с начала полномасштабного вторжения РФ.
УВКБ ООН в 2024 году на 40% зависело от финансирования США
УВКБ ООН в 2024 году на 40% зависело от финансирования США. Кроме того, ряд западных доноров переориентировал усилия, более активно направив их на оборонные программы.
Управление в 2025 году призывало выделить 3,32 млрд долларов (2,91 млрд евро) на поддержку 8,2 млн человек в Украине. Но в итоге эта сумма была покрыта лишь на 25%. „Нам пришлось сократить число лиц, которым мы отдаем приоритет“, - отметила Биллинг.
Более 200 000 человек были перемещены из прифронтовых районов Украины
С января почти 7 700 человек - после сильных обстрелов в Украине - прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах, где они получили одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку. „Они приезжают практически без вещей и глубоко травмированы“, - пояснила Биллинг.
По данным управления, с августа 2024 года по март более 200 тысяч человек были перемещены из прифронтовых районов Украины. В марте число жертв среди мирного населения в Украине было на 70% выше, чем в марте прошлого года, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
„УВКБ ООН и наши партнеры обладают достаточным потенциалом и возможностями для эффективной работы - при получении необходимого финансирования“, - подчеркнули в управлении.
Ночной удар РФ по Киеву
В результате ночной атаки РФ по Киеву 24 апреля погибли 12 человек, около 90 человек получили ранения. Более 30 пострадавших с тяжелыми травмами и ампутациями все еще находятся в больницах, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. 25 апреля объявлено в Киеве днем траура.
Дома более чем 1000 человек были повреждены или разрушены. Мирные жители и инфраструктура пострадали также в ряде других регионов, в том числе - в Харькове. Ущерб был нанесен жилым домам, поликлинике и школе.
В последние недели интенсивные воздушные атаки были осуществлены на Сумы, Кривой Рог, Запорожье, Одессу, Марганец и ряд других городов.