Уоррен Баффет уйдет с поста главы холдинговой компании

Американский миллиардер Уоррен Баффет, занимающий пятое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, покидает пост генерального директора холдинговой компании Berkshire Hathaway, которой он управлял последние 60 лет. В качестве преемника он предложил 62-летнего вице-председателя Berkshire Hathaway и гендиректора Berkshire Hathaway Energy Грега Абеля. О своем уходе бизнесмен объявил в субботу, 3 мая, в ходе ежегодного собрания акционеров компании в Омахе, штат Небраска.

„Я думаю, что пришло время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года“, - сказал Баффет. По его словам, большинство членов совета директоров не знали о его намерениях. 4 мая они должны собраться, чтобы обсудить кандидатуру Абеля. 94-летний миллиардер отметил, что все еще будет „появляться и, возможно, пригождаться в некоторых случаях“, однако последнее слово будет оставаться за его преемником.