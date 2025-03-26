Уолц взял на себя ответственность за утечку из чата

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц на фоне скандала, разгоревшегося в стране из-за добавления журналиста в секретный правительственный чат взял на себя полную ответственность за этот инцидент. „Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано“, - заявил он в эфире телеканала Fox News вечером во вторник, 25 марта, и добавил, что „это позор“.

Уолц отрицает, что лично знаком с оказавшимся в чате главным редактором издания The Atlantic Джеффри Голдбергом. По его словам, того нет в списке его контактов, но ему известно, что Голдберг является „худшим из журналистов“ и обладает „ужасной репутацией“. Кроме того, в эфире Fox News советник президента США Дональда Трампа утверждает, что главред The Atlantic находился в секретной группе не под своим именем, а потому следует выяснить, была ли это техническая ошибка, или злонамеренные действия.