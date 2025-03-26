Уолц взял на себя ответственность за утечку из чата

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц на фоне скандала, разгоревшегося в стране из-за добавления журналиста в секретный правительственный чат взял на себя полную ответственность за этот инцидент. „Я создал эту группу и должен был убедиться, что все скоординировано“, - заявил он в эфире телеканала Fox News вечером во вторник, 25 марта, и добавил, что „это позор“.
Уолц отрицает, что лично знаком с оказавшимся в чате главным редактором издания The Atlantic Джеффри Голдбергом. По его словам, того нет в списке его контактов, но ему известно, что Голдберг является „худшим из журналистов“ и обладает „ужасной репутацией“. Кроме того, в эфире Fox News советник президента США Дональда Трампа утверждает, что главред The Atlantic находился в секретной группе не под своим именем, а потому следует выяснить, была ли это техническая ошибка, или злонамеренные действия.
В свою очередь Дональд Трамп в эфире NBC News указал, что журналиста добавил в секретную группу помощник Уолца. По его словам, речь идет о „сбое“, не повлиявшем на операцию против йеменских хуситов, и увольнять своего советника он не намерен.
Скандал вокруг секретного правительственного чата в Вашингтоне
Ранее главный редактор The Atlantic сообщил, что был добавлен в групповой чат в мессенджере Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате было 18 человек, в том числе министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер.
Существование такого чата позднее подтвердил представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз. „Похоже, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, каким образом в нее непреднамеренно был добавлен номер Голдберга“, - сказал Хьюз. В свою очередь глава Пентагона отрицает, что планы об ударах по хуситам обсуждались в общем чате мессенджера Signal.
Некоторые демократы в Сенате США потребовали провести официальное двухпартийное расследование из-за утечки информации о военных планах и небрежного отношения к безопасности.